Торговый оборот Баку и Анкары может составить $15 млрд

Баку и Анкара способны добиться $15 млрд торгового оборота, заявили в Стамбульской промышленной палате. Реализовать планы можно за счет взаимных инвестиций.

Глава Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчыван заявил, что Баку и Анкара могут в обозримой перспективе достичь $15 млрд торгового оборота, который был намечен лидерами АР и Турции.

Как отметил Бахчыван, этого можно добиться за счет взаимных инвестиций в экономики Турции и Азербайджана, а также совместным экономическим шагам, которые были бы направлены на третьи страны.

"В этой связи турецким промышленникам и инвесторам следует правильно оценить возможности, открывающиеся в регионе"

– Эрдал Бахчыван

Отметим, что в октябре в Минэкономики Азербайджана прошла встреча замминистра экономики АР Самеда Баширли с председателем правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюна Аттара. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества.