Перспективы экономического сотрудничества обсудили Азербайджан и ОАЭ

встреча Али Асадова и Сакра Гобаша
© Фото: сайт Кабинета министров Азербайджана
Премьер-министр Азербайджана принял в Баку принял председателя Федерального национального совета ОАЭ. Центральными темами обсуждения стали вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах.

В Баку 30 октября прошла встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и председателя Федерального национального совета ОАЭ Сакра Гобаша. Об этом сказано в сообщении Кабинета министров АР.

Стороны подчеркнули, что в отношениях двух стран наступил новый этап после подписания в сентябре 2025 года совместной декларации о всесторонних стратегических партнерских отношениях.

Участники встрече обратили внимание на важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки между Баку и Абу-Даби в рамках международных организаций.

Кроме того, Асадов и Гобаш поговорили о перспективах взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в различных сферах, включая инвестиции, торговлю, возобновляемую энергетику, нефтегазовый сектор, информационные технологии.

