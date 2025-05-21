Токаев назначил постпреда Казахстана при ОТГ

Президент Казахстана подписал ряд указов, которыми назначил новых послов в четырех странах, а также постпреда республики при ОТГ и постпреда при отделении ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении постоянного представителя республики при Организации тюркских государств (ОТГ).

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев назначен Постоянным представителем Казахстана при Организации тюркских государств по совместительству, следует из документа.

Также указами президента РК назначены: Чрезвычайным и Полномочным послом в ОАЭ Рауан Жумабек; Чрезвычайным и Полномочным послом РК в Эфиопии Жалгас Адилбаев; Чрезвычайным и Полномочным послом РК в Кении и постоянным представителем Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству Барлыбай Садыков, информирует пресс-служба Акорды.