Тело российского пловца обнаружили в Босфоре

Пловец из России пропал неподалеку от побережья Турции полгода назад. Он участвовал в 37-м по счету межконтинентальном заплыве через пролив Босфор.

В Босфоре найдено тело мужчины, которое, предположительно, принадлежит 29-летнему российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

На теле были элементы плавательного костюма. Оно было обнаружено утром 20 января примерно в 5 км от места заплыва, в котором участвовал пловец. Как отмечается, это произошло в районе Кюрюмше в Бешикташе, во время работ по очистке моря.

Морская полиция уже доставила тело на берег. По данным TK SHOT, родственников пловца срочно вызвали на опознание.

Напомним, Николай Свечников пропал в августе прошлого года в ходе 37-го межконтинентального заплыва через пролив Босфор. По одной из версий, под мостом Султана Фатиха ему стало плохо и он начал тонуть.