Вестник Кавказа

Тело россиянина найдено рядом с водохранилищем в Армении

Тело россиянина найдено рядом с водохранилищем в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодой человек 2002 года рождения перестал отвечать на звонки во вторник. Спустя сутки его тело было найдено около водохранилища.

Возле водохранилища "Мармарик" в Армении обнаружили тело российского гражданина. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

Труп 22-летнего молодого человека лежал на автодороге Раздан-Анкаван. Рядом с ним найден его велосипед.

Накануне парень выехал на велосипеде из Анкавана и через какое-то время перестал выходить на связи. В поисково-спасательной операции участвовали 34 человека. Задействовано было два беспилотника.

Материалы дела передали Следственному комитету.

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