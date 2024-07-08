«ЮТэйр» участит полеты из Грозного в Дубай

Число авиарейсов между столицей Чечни и Дубаем увеличила авиакомпания «ЮТэйр» до двух раз в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться с сентября.

Самолеты авиаперевозчика «ЮТэйр» станут летать чаще между чеченской столицей и знойным Дубаем с 12 сентября. С этого времени они будут курсировать между городами до двух раз в неделю вместо одного, как это было ранее, рассказали в грозненском международном аэропорту.

Дополнительный рейс назначили на четверг. Вылет из Грозного в Дубай будет в 5 утра по мск. Теперь между городами самолеты будут летать не только по воскресеньям.

Ранее компания «ЮТэйр» стала летать из Грозного в Сургут. Это первый авиаперевозчик, который соединил эти два города по воздуху.