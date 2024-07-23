Вестник Кавказа

Хозяин подпольного казино в Черкесске стал фигурантом уголовных дел

Хозяин подпольного казино в Черкесске стал фигурантом уголовных дел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция обнаружила нелегальное казино в столице КЧР. На его владельца заведено два уголовных дела. Детали еще уточняются.

На жителя Черкесска завели уголовное дело за организацию подпольного казино и нарушение авторских прав, рассказали в местном отделении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов нашли нелегальный клуб с азартными играми в столице Карачаево-Черкесии. Они изъяли незаконные деньги, что владелец предприятия получил за время его работы, и более 40 предметов техники и оборудования.

Они добавили, что обвиняемый использовал в клубе чужое программное обеспечение, что считается нарушением авторских прав.

На мужчину заведено уголовное дело по двум статьям: 171.2 (организация азартных игр) и 146 УК РФ (нарушение авторских прав). Расследование продолжается.

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