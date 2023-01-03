Автобусные остановки будут заряжать смартфоны в Махачкале

В Махачкале начали устанавливать остановки с Wi-Fi и зарядками для гаджетов. Об этом проинформировали в мэрии города.

В Махачкале уже стали устанавливать автобусные остановки, оснащенные множеством полезных функций, таких как бесплатный Wi-Fi, разъемы для зарядки смартфонов и видеокамеры.

Власти города рассчитывают, что эти нововведения окажут значительное влияние на качество жизни горожан и комфорт передвижения на общественном транспорте.

«Зарядить телефон, воспользоваться интернетом и укрыться в непогоду — все это можно будет сделать на автобусных остановках нового образца. Установка современных комплексов в Махачкале идет активными темпами – уже возведены на 5 локациях»

– пресс-служба мэрии города

Отметим, что разъемы для зарядки мобильных устройств – одна из самых востребованных функций современных остановок.

Также важны камеры видеонаблюдения, так как они являются значимым элементом безопасности. Установка камер обеспечивает постоянный мониторинг ситуации, что снижает риски краж и предотвращает акты вандализма.