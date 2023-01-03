Вестник Кавказа

Автобусные остановки будут заряжать смартфоны в Махачкале

Автобусные остановки будут заряжать смартфоны в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале начали устанавливать остановки с Wi-Fi и зарядками для гаджетов. Об этом проинформировали в мэрии города.

В Махачкале уже стали устанавливать автобусные остановки, оснащенные множеством полезных функций, таких как бесплатный Wi-Fi, разъемы для зарядки смартфонов и видеокамеры.

Власти города рассчитывают, что эти нововведения окажут значительное влияние на качество жизни горожан и комфорт передвижения на общественном транспорте.

«Зарядить телефон, воспользоваться интернетом и укрыться в непогоду — все это можно будет сделать на автобусных остановках нового образца. Установка современных комплексов в Махачкале идет активными темпами – уже возведены на 5 локациях»

– пресс-служба мэрии города

Отметим, что разъемы для зарядки мобильных устройств – одна из самых востребованных функций современных  остановок. 

Также важны камеры видеонаблюдения, так как они являются значимым элементом безопасности. Установка камер обеспечивает постоянный мониторинг ситуации, что снижает риски краж и предотвращает акты вандализма.

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