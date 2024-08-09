Вестник Кавказа

Грузовики погубили двоих на трассе «Кавказ»

Грузовики погубили двоих на трассе «Кавказ»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском краев ДТП с грузовиками погибли два человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции по Ставрополью.

Два человека стали жертвами автоаварии с участием большегрузов на Ставрополье. Об этом информирует местная Госавтоинспекция, уточняя, что ДТП случилось на трассе «Кавказ».

«В результате попутного столкновения на месте происшествия погиб пассажир грузовой «Газели», водитель скончался от полученных травм позже, уже находясь в больнице»

– пресс-служба Госавтоинспекции региона

Уточняется, что столкнулись «Газель» и «Фридлендер». По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Кроме того, выясняется степень ответственности участников ДТП.

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