Вестник Кавказа

ДТП в Армении с участием 5 машин: пострадали дети

ДТП в Армении с участием 5 машин: пострадали дети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять автомобилей столкнулись по цепной реакции в городе Арташат в Армении. В результате происшествия пострадали два ребенка школьного возраста.

В армянском городе Арташат произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей. Они врезались друг в друга по цепной реакции, рассказали в местном МВД.

Авария произошла в 16:40 по местному времени. Столкнулись водители автомобилей марок Mercedes-Benz, Opel, Isuzu, Toyota и Volkswagen.

Среди пострадавших двое детей, находившихся в салоне Opel: мальчики 12 и 14 лет. Один из них попал в больницу с тяжелыми травмами, другой пострадал не так сильно, и его состояние оценивается, как удовлетворительное.

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