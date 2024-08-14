Вестник Кавказа

Смертельное ДТП случилось у популярной туристической локации в Абхазии

Смертельное ДТП случилось у популярной туристической локации в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария со смертельным исходом произошла сегодня утром у пользующегося популярностью среди туристов села в Гудаутском районе Абхазии. В результате погиб человек.

Обгон стал причиной гибели водителя в Гудаутском районе Абхазии, сообщили в Гудаутском РОВД.

Автокатастрофа случилась сегодня утром. Местом трагедии стала дорога у села Мгудзырхуа.

По дороге ехала иномарка. В какой-то момент ее водитель начал совершать обгон. Во время маневра он столкнулся с другой машиной по касательной, и его автомобиль сначала съехал с дороги, а потом перевернулся.

В результате водитель погиб.

Точные причины и подробности выясняет на месте событий следственная группа.

Напомним, рядом с селом Мгудзырхуа находится этнографический парк "Апсны", где туристы могут ознакомиться с традициями и бытом абхазов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
930 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Абхазии вынудил закрыть мусорный полигон

Пожар в Абхазии вынудил закрыть мусорный полигон

Участник ДТП в Абхазии остается в больнице

Участник ДТП в Абхазии остается в больнице

Абхазия привлечет больше туристов с развитием инфраструктуры

Абхазия привлечет больше туристов с развитием инфраструктуры

Жара сохранится в Абхазии: воздух +36, море +28

Жара сохранится в Абхазии: воздух +36, море +28

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы