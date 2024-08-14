Смертельное ДТП случилось у популярной туристической локации в Абхазии

Автоавария со смертельным исходом произошла сегодня утром у пользующегося популярностью среди туристов села в Гудаутском районе Абхазии. В результате погиб человек.

Обгон стал причиной гибели водителя в Гудаутском районе Абхазии, сообщили в Гудаутском РОВД.

Автокатастрофа случилась сегодня утром. Местом трагедии стала дорога у села Мгудзырхуа.

По дороге ехала иномарка. В какой-то момент ее водитель начал совершать обгон. Во время маневра он столкнулся с другой машиной по касательной, и его автомобиль сначала съехал с дороги, а потом перевернулся.

В результате водитель погиб.

Точные причины и подробности выясняет на месте событий следственная группа.

Напомним, рядом с селом Мгудзырхуа находится этнографический парк "Апсны", где туристы могут ознакомиться с традициями и бытом абхазов.