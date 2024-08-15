Туристическая группа заблудилась в лесу в Армении

Группа туристов потерялась в Армении в ходе экспедиции. Случай произошел во вторник в Гегаркуникской области.

В Армении заблудилась в лесу группа туристов, отправившаяся в экспедицию. Об этом рассказали 21 августа в Спасательной службе МВД республики.

Инцидент произошел между селами Гетик и Мартуни накануне.

Информация о пропаже 10 туристов поступила в областной центр кризисного управления Гегаркуника около 17:00 по местному времени.

На поиски группы выехали спасатели. Они нашли туристов и вывели их в безопасное место.