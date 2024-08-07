Президент США обсудил с премьером Израиля сделку по Газе

Байден, Нетаньяху и Харрис обсудили сделку о перемирии в Газе. Нетаньяху заявил о том, что Израиль не уйдет из Филадельфийской оси и будет настаивать на достижении всех целей войны.

Американский и израильский лидеры обсудили ситуацию вокруг перемирия в палестинском анклаве между еврейским государством и палестинскими радикалами ХАМАС.

«Президент Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия по деэскалации напряженности в регионе»

– пресс-служба Белого дома

Также сообщается, что в переговорах принимала участие вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис.

Также сообщается, что Нетаньяху заявил о том, что Израиль не уйдет из Филадельфийской оси и продолжит добиваться всех ранее заявленных целей войны, которые ранее были определены кабмином. Согласно этим целям палестинский анклав не должен угрожать еврейскому государству.