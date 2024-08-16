Пожар на сахарном заводе на Ставрополье локализовали

В городе Изобильном в Ставропольском крае загорелась крыша одного из цехов сахарного завода. Пожар сумели локализовать сотрудники местного МЧС.
Завод по производству сахара загорелся в Изобильном на Ставрополье. Пожарные уже успели локализовать возгорание, рассказали в местном отделении МЧС.
"В 20:48 объявлена локализация пожара"
- Управление МЧС России по Ставропольскому краю
Ранее в начале восьми вечера загорелась крыша цеха грануляции у сахарного завода в городе Изобильный. Пожар разросся до 10 кв м.
В тушении пожара приняли участие 26 сотрудников МЧС. Они же благополучно произвели эвакуацию работников. В результате происшествия все остались целы и невредимы.