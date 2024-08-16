Вестник Кавказа

Пожар на сахарном заводе на Ставрополье локализовали

Пожар на сахарном заводе на Ставрополье локализовали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Изобильном в Ставропольском крае загорелась крыша одного из цехов сахарного завода. Пожар сумели локализовать сотрудники местного МЧС.

Завод по производству сахара загорелся в Изобильном на Ставрополье. Пожарные уже успели локализовать возгорание, рассказали в местном отделении МЧС.

"В 20:48 объявлена локализация пожара"

- Управление МЧС России по Ставропольскому краю

Ранее в начале восьми вечера загорелась крыша цеха грануляции у сахарного завода в городе Изобильный. Пожар разросся до 10 кв м.

В тушении пожара приняли участие 26 сотрудников МЧС. Они же благополучно произвели эвакуацию работников. В результате происшествия все остались целы и невредимы.

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