Телефонный разговор провели Трамп и Нетаньяху

Глава Белого дома поговорил сегодня по телефону с премьером Израиля. Одним из обсуждаемых вопросов стала потенциальная сделка с Ираном.

В четверг, 22 мая, состоялся телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом поведала Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что разговор двух лидеров получился продуктивным.

"Они обсудили многое, включая, конечно, трагическую стрельбу, которая произошла здесь, в Вашингтоне вчера вечером. Но они также говорили о потенциале сделки с Ираном, которая, по мнению президента, движется в правильном направлении"

– Каролин Левитт

Касаясь сделки с Ираном, она указала на то, что она может закончиться "очень позитивно" в рамках дипломатического решения, а может обернуться "очень негативной ситуацией" для Исламской Республикой.

Левитт также подтвердила, что очередной раунд ирано-американских переговоров пройдет на этой неделе.

Напомним, представители США и Ирана провели уже четыре раунда переговоров по ядерному вопросу. Три из них прошли в Омане, а еще один – в Италии.