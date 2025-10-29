Текущий уровень экономического сотрудничества с США оценили в МИД РФ

В МИД России дали оценку текущим экономическим отношениям с США. В ведомстве отметили, что стороны могут "ситуативно" взаимодействовать друг с другом в данной сфере.

Россия и Соединенные Штаты могут "ситуативно" взаимодействовать по экономическим вопросам экономики. Такое заявление сделал 7 ноября Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

В частности, он отметил, что интересы Москвы и Вашингтона расходятся в энергетической сфере.

"Мы, конечно, понимаем, что интересы США и России в области энергетики далеко не совпадают и американцы действительно хотят нас отовсюду отжать. И с европейского рынка, они угрожают Китаю, Индии, другим странам, чтобы они не покупали российские нефть и газ"

– Дмитрий Биричевский

При этом он добавил, что РФ и США могут сотрудничать друг с другом по каким-то вопросам, несмотря на имеющиеся разногласия.

"Но тем не менее, несмотря на такую полярность интересов и противостояние в АТЭС и "двадцатке", мы можем ситуативно кооперироваться"

– руководитель департамента