Тбилиси запретил грузинским дипломатам вредить имиджу страны

Грузинские дипломаты, работающие за границей, могут лишиться поста, если позволят себе поведение, которое может нанести сред имиджу Грузии.

Парламент Грузии принял закон, согласно которому послы и в целом дипломаты за рубежом могут быть досрочно отправлены в отставку, если их действия причиняют ущерб интересам Грузии и ее репутации.

Законопроект, а точнее поправки в закон "О дипломатической службе", был инициирован "Грузинской мечтой".

Согласно документу, отзыв дипломата возможен, если он нарушил правила этики и поведения, которые ранее были утверждены главой МИД, и это нарушение может навредить интересам либо имиджу Грузии. Кроме того, дипломатам нельзя будет совершать поступки, противоречащие ключевым направлениям внешней политики страны – их определяет парламент.

Еще одно новшество заключается в том, что оценивать работу дипломатов теперь будут вдвое чаще − два раза в год. Получившим две неудовлетворительные оценки грозит увольнение.