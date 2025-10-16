Тбилиси обвинил Запад в покровительстве грузинских радикалов

Елена Беловицкая

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что "евробюрократы" покровительствуют радикальным силам в стране. При этом он отметил, что главная цель правительства - избавить власть от неконституционных объединений.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил "европейских бюрократов" в поддержке партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Кобахидзе, этот факт не является новостью для мировой общественности.

"Все знают, что "Нацдвижению" покровительствовали в европейской бюрократии, а в свое время – и в американской."

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер подчеркнул важность пересмотра европейскими структурами взглядов на оппозиционные силы Грузии, которые могут лишиться законного статуса. В частности, Кобахидзе выразил надежду, что Запад не будет открыто поддерживать партию "Единое национальное движение".

Накануне "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд о запрете деятельности "Единого национального движения" Михаила Саакашвили. Правящая партия просит признать деятельность ЕНД неконституционной. Главная причина - преступления правительства Саакашвили против Грузии.

Также в список кандидатов на лишение статуса законных партий попали "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".

Почему Грузия обостряет отношения с ЕС?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил рост критики действий еврочиновников со стороны властей Грузии остротой политико-дипломатического конфликта между Тбилиси и Брюсселем, дошедшего до такой стадии, когда грузинская сторона не может не отвечать.

"Еврочиновники в самом деле заняли сторону деструктивной оппозиции, то есть "Национального движения" Михаила Саакашвили. Мы видим, что евроструктуры всерьез настроены против нынешних грузинских властей, нацелены на их смену тем или иным образом, поскольку официальный Тбилиси проводит суверенный курс развития Грузии. Делать это ему приходится в непростых условиях серьезного давления со стороны Запада, как санкционного характера, так и идеологического", - прежде всего сказал он.

"Брюсселю не нравятся ни сами нынешние грузинские власти, ни их многовекторная внешняя политика. Поскольку Тбилиси не отказывается от своих подходов, не приходится удивляться, что конфликт идеологического характера между грузинскими властями и еврочиновниками, а также послами стран Евросоюза в Грузии разросся до таких масштабов, что обмен обвинениями ведется ежедневно", - продолжил Васо Капанадзе.

"Более того, время от времени уже ведется речь о том со стороны высших руководителей Грузии, не стоит ли выдворить, например, посла Германии из страны. Это логическое следствие того накала, какого достигли противоречия между Тбилиси и Брюсселем", - подчеркнул политолог.

В то же время эксперт по международным отношениям обратил внимание, что у властей Грузии остается задача нормализовать контакты с Евросоюзом. "У них есть такое желание, однако реализовано оно должно быть не за счет того, чтобы соглашаться на диктат стран Евросоюза. От нас же требуют отменить закон об иноагентах и закон о защите семейных ценностей, а также вступить в военный конфликт с Россией. Поскольку эти цели Евросоюза не изменились, наладить контакты пока не удается", - отметил он.

"По сути, до тех пор, пока европейские страны будут пытаться втянуть Грузию в конфликт на Украине, перемен в отношениях ожидать не приходится. Пока перспективы нормализации отношений между Грузией и Евросоюзом не прослеживаются", - заключил Васо Капанадзе.