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Тбилиси частично останется без воды

Тбилиси частично останется без воды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Десятки тысяч жителей грузинской столицы останутся без воды на сутки. Отключения затронут пять районов Тбилиси: Мтацминдский, Крцанисский, Сабурталинский, район Ваке, Чугуретский

Водоснабжение будет приостановлено в пяти центральных районах Тбилиси в ближайшую пятницу, 28 апреля, из-за технических работ на насосной станции Бахтриони. Отключения продлятся сутки.

«Ограничение коснется жителей ряда улиц в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети»

– уточняют коммунальщики.

В районах будет организован подвоз воды с 12:00 до 12:00 29 апреля.

Воду отключили из-за аварии в Тбилиси

Воду отключили из-за аварии в Тбилиси

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