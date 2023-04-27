Тбилиси частично останется без воды

Десятки тысяч жителей грузинской столицы останутся без воды на сутки. Отключения затронут пять районов Тбилиси: Мтацминдский, Крцанисский, Сабурталинский, район Ваке, Чугуретский
Водоснабжение будет приостановлено в пяти центральных районах Тбилиси в ближайшую пятницу, 28 апреля, из-за технических работ на насосной станции Бахтриони. Отключения продлятся сутки.
«Ограничение коснется жителей ряда улиц в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети»
– уточняют коммунальщики.
В районах будет организован подвоз воды с 12:00 до 12:00 29 апреля.