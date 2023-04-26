Воду отключили из-за аварии в Тбилиси

Проблемы с водоснабжением снова происходят в Тбилиси. Из-за непреднамеренного повреждения водопровода воды нет у тысяч жителей столицы Грузии.
Воды не будет сегодня вечером и ночью в Тбилиси из-за аварии, рассказали в компании, которая снабжает водой столицу Грузии, - Georgian water and power.
Отключение произошло из-за того, что магистральный водопровод оказался ненамеренно поврежден в Дидубийском районе.
Вода кончилась в кранах в 17:00 по местному времени (16:00 мск). Уже ведутся ремонтные работы. Планируется завершить их и вернуть подачу воды в час ночи (полночь по московскому времени).
Где нет воды в Тбилиси
В данный момент, по информации GWP, воды нет на участках следующих улиц:
- проспект Церетели,
- проспект Агмашенебели,
- проспект царицы Тамар,
- улица Цинамдзгвришвили,
- улица Ниношвили,
- улица Сурамская,
- улица Квинитадзе,
- улица Лебанидзе,
- улица Абастуманская,
- улица Цабадзе.
Исчерпывающий список опубликован на сайте компании.