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Воду отключили из-за аварии в Тбилиси

Житель Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проблемы с водоснабжением снова происходят в Тбилиси. Из-за непреднамеренного повреждения водопровода воды нет у тысяч жителей столицы Грузии.

Воды не будет сегодня вечером и ночью в Тбилиси из-за аварии, рассказали в компании, которая снабжает водой столицу Грузии, - Georgian water and power.

Отключение произошло из-за того, что магистральный водопровод оказался ненамеренно поврежден в Дидубийском районе.

Вода кончилась в кранах в 17:00 по местному времени (16:00 мск). Уже ведутся ремонтные работы. Планируется завершить их и вернуть подачу воды в час ночи (полночь по московскому времени).

Где нет воды в Тбилиси

В данный момент, по информации GWP, воды нет на участках следующих улиц:

  • проспект Церетели,
  • проспект Агмашенебели,
  • проспект царицы Тамар,
  • улица Цинамдзгвришвили,
  • улица Ниношвили,
  • улица Сурамская,
  • улица Квинитадзе,
  • улица Лебанидзе,
  • улица Абастуманская,
  • улица Цабадзе.

Исчерпывающий список опубликован на сайте компании.

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