Воду отключили из-за аварии в Тбилиси

Опубликовано: 17:56, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемы с водоснабжением снова происходят в Тбилиси. Из-за непреднамеренного повреждения водопровода воды нет у тысяч жителей столицы Грузии.

Воды не будет сегодня вечером и ночью в Тбилиси из-за аварии, рассказали в компании, которая снабжает водой столицу Грузии, - Georgian water and power.

Отключение произошло из-за того, что магистральный водопровод оказался ненамеренно поврежден в Дидубийском районе.

Вода кончилась в кранах в 17:00 по местному времени (16:00 мск). Уже ведутся ремонтные работы. Планируется завершить их и вернуть подачу воды в час ночи (полночь по московскому времени).

Где нет воды в Тбилиси

В данный момент, по информации GWP, воды нет на участках следующих улиц:

проспект Церетели,

проспект Агмашенебели,

проспект царицы Тамар,

улица Цинамдзгвришвили,

улица Ниношвили,

улица Сурамская,

улица Квинитадзе,

улица Лебанидзе,

улица Абастуманская,

улица Цабадзе.

Исчерпывающий список опубликован на сайте компании.