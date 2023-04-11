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В Тбилиси создадут приют для бездомных собак

Собака за забором
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рядом с торговым центром East Point в Тбилиси возведут новый приют, способный вместить 150 собак. Строительные работы планируется выполнить за два года.

В Тбилиси появится новый приют для бездомных собак. Об этом в понедельник на заседании городского правительства заявил мэр грузинской столицы.

По словам Кахи Каладзе, приют возведут рядом с торговым центром East Point, в нем можно будет единовременно содержать 150 собак.

Градоначальник подчеркнул, что строительные работы планируется выполнить за два года. Он также рассказал, что договор о строительстве заключили Агентство по управлению имуществом мэрии и CBD Development. Объем инвестиций составит 1,5 млн лари.

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