В Тбилиси создадут приют для бездомных собак

Рядом с торговым центром East Point в Тбилиси возведут новый приют, способный вместить 150 собак. Строительные работы планируется выполнить за два года.
В Тбилиси появится новый приют для бездомных собак. Об этом в понедельник на заседании городского правительства заявил мэр грузинской столицы.
По словам Кахи Каладзе, приют возведут рядом с торговым центром East Point, в нем можно будет единовременно содержать 150 собак.
Градоначальник подчеркнул, что строительные работы планируется выполнить за два года. Он также рассказал, что договор о строительстве заключили Агентство по управлению имуществом мэрии и CBD Development. Объем инвестиций составит 1,5 млн лари.