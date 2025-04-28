Татарстан намерен провести зимние Игры БРИКС

В Татарстан заявили о готовности провести зимние Игры БРИКС в этом году. В прошлом году Казань проводила летние Игры.

Инфраструктура Татарстана готова к проведению зимних Игр БРИКС уже зимой текущего года, но программы соревнований пока нет, заявил глава Минспорта региона Владимир Леонов.

Он отметил, что республика достаточно сильно выросла с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта. Леонов сказал, что в Татарстане находится один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране.

При этом министр не исключил, что спортивное мероприятие состоится в следующем году. Он подчеркнул, что такая идея возникла еще во время летних Игр БРИКС в июне 2024 года.

Глава ведомства добавил, что летние Игры были открытым форматом, на которые приехали не только страны объединения, но и все желающие из разных стран.

Стоит добавить, что Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня прошлого года.