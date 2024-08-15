Табун лошадей поедает полмиллиарда, потраченных на благоустройство Кисловодска

На улицах курортного Кисловодска теперь можно встретить не только отдыхающих, но и лошадей в местах общественного отдыха, мирно поедающих траву на ухоженных газонах.

В курортном Кисловодске табун лошадей, хозяин которых выпустил животных на самовыпас, поедал траву на благоустроенном газоне на Старом озере, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

"Всегда поражался хамству и безразличию собственников скота, когда они просто выпускают скот со двора на улицу, в поселок, в город. Полное безразличие к тому, что скот сделает на благоустроенных улицах и скверах Кисловодска. А может, и не безразличие вовсе, а радость от зеленого газона на нашем отремонтированном Старом озере? Хороший корм"

- Евгений Моисеев

Мэр возмутился такими действиями хозяев скота, напомнив, что на благоустройство озера, которое теперь просто съедят, испортят и завалят навозом, власти города потратили более 500 млн рублей.

Владельца лошадей нашли, ему выписали протокол, но сумма штрафа вряд ли компенсирует деньги, потраченные на то, чтобы облагородить зону отдыха.