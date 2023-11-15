Свыше 130 заложников находятся в плену у ХАМАС

В Израиле сообщили, что в заложниках у ХАМАС находятся 137 человек, среди них есть иностранцы. В плену ХАМАС также есть люди, захваченные до атаки 7 октября.

Официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви раскрыл число людей, которых ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа.

По его словам, в настоящее время в плену у ХАМАС находятся 137 человек, 126 из которых являются гражданами Израиля, а 11 - представителями других государств.

Он отметил, что в плену оказались 20 женщин и двое детей в возрасте 10 месяцев и 4 лет. Леви добавил, что в ХАМАС говорят об их гибели.

Помимо этого, подчеркнул представитель правительства, ХАМАС удерживает в плену четверых человек, которые были захвачены еще до событий 7 октября.