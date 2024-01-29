Строительство дороги в обход Адлера займет свыше 125 тыс квадратных метров

Власти города-курорта зарезервировали свыше 125 тыс квадратных метров для реализации проекта по строительству магистрали в обход Адлера. Открыть движение по новой дороге намерены в 2026 году.

Свыше 125 квадратных метров земли было отведено под строительство объездной дороги Адлера. Такие данные озвучили в администрации Сочи.

Участки земли зарезервированы сроком на три года. В списке значатся все территории, которые будут относиться к магистрали.

Начало строительства намечено на этот год, а завершить проект планируется в 2026 году.

Протяженность новой магистрали составит 10 км. Он расположится от Кудепсты до Высокого.

Благодаря новой дороге, удастся разгрузить существующую и значительно уменьшить время в пути.