Поезд Адлер-Калининград будет ходить вдвое чаще

Ежедневным станет поезд, курсирующий между Калининградом и Сочи. Новое расписание вводится на летний сезон - с конца мая по конец сентября.

Летом отправиться на поезде в Калининград из Сочи можно будет каждый день, информирует РЖД.

Согласно летнему расписанию, которое будет действовать с 21 мая по 30 сентября, поезда между Калининградом и Адлером (Сочи) будут курсировать ежедневно, тогда как сейчас поезд № 359/360 ходит через день.

Время в пути составляет 2,5 суток. Поезд идет через территорию России, Беларуси, Литвы и вновь России.