Музей океана в Калининграде готовится открыть шар "Планета океан"

Долгожданный корпус-шар популярного Музея мирового океана в Калининграде начнет работать в 2024 году. "Планета океан" будет состоять из нескольких уровней.

Стеклянный шар "Планета океан", строящийся уже 10 лет в Калининграде, откроется в конце года.

Как отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, калининградский Музей Мирового океана входит в число самых посещаемых музеев России. Вскоре музей откроет новый корпус в виде шара.

"Стройка идет. <...> В этом году закачиваем стройку, он (корпус) будет введен в эксплуатацию"

– Алиханов

Стеклянный купол символизирует планету, внутри девять этажей, в год "Планета океан" будет принимать до 800 тыс посетителей. Внутри на разных уровнях туристы смогут увидеть разные аквариумы, лаборатории, узнают об атмосферных явлениях и многом другом.

В будущем к корпусу-шару будут достроены два корпуса по три этажа каждый.