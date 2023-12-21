Калининград запускает первый горнолыжный комплекс

Первый в Калининградской области горнолыжный комплекс будет открыт в субботу. Для туристов готовы два склона и пункт проката инвентаря.

В Калининградской области в выходные откроется первый в регионе горнолыжный курорт.

Спортивно-туристический комплекс "Горка" примет первых туристов 13 января.

"Для гостей будут открыты два склона, снежный покров которых составляет более 2 метров, а протяженность самого большого превышает 330 метров"

– пресс-служба

В ближайшие выходные отдыхающие смогут кататься на склонах в светлое время суток на лыжах, сноубордах, «ватрушках», инвентарь можно взять на прокат. Будет работать детский лифт.

До конца января на курорте будет запущен бугельный подъемник, откроется ресторан и небольшая гостиница.

Комплекс "Горка" находится в 115 км от Калининграда - это 1,5-2 часа на автомобиле, ближайший крупный город - Черняховск. Курорт расположился внутри региона.