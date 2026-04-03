Страны Персидского залива сообщают об ударах по объектам энергетики

Нефтехимические заводы, резервуары с топливом и опреснительные установки пострадали в странах Персидского залива сегодня от ударов иранских беспилотников.
ОАЭ
В воскресенье в Абу-Даби после атаки дронов приостановило работу нефтехимическое предприятие Borouge. Обломки сбитых БПЛА привели к возникновению пожаров.
"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков после успешного перехвата целей системами противовоздушной обороны"
– пресс-служба правительства Абу-Даби
Согласно сообщению, работы были немедленно приостановлены, проводится оценка ущерба заводу.
Бахрейн
Топливный резервуар Bapco Energies попал под иранскую атаку в Бахрейне. Нефтегазовая компания сообщает, что удар беспилотником привел к возгоранию, оно было потушено.
"Атака привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба"
– Bapco Energies
Также иранские дроны атаковали производственные объекты нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries, сообщает Бахрейнское информационное агентство.
Кувейт
Две электростанции в Кувейте и опреснительные установки были повреждены сегодня в результате удара иранских дронов.
"Две электростанции и опреснительных установки подверглись атаке иранских БПЛА. В результате атаки предприятиям был нанесен тяжелый материальный ущерб, а два их энергоблока вышли из строя"
– Минэнерго Кувейта
Пострадавших в результате инцидента нет, аварийные службы работают над тем, что электроснабжение в Кувейте было бесперебойным.