Страны Персидского залива сообщают об ударах по объектам энергетики

Иран произвел атаки на объекты энергетики на Ближнем Востоке. Об атаках дронов и последующих возгораниях сообщают сегодня ОАЭ, Бахрейн, Кувейт. Работа пострадавших предприятий приостановлена.

Нефтехимические заводы, резервуары с топливом и опреснительные установки пострадали в странах Персидского залива сегодня от ударов иранских беспилотников.

ОАЭ

В воскресенье в Абу-Даби после атаки дронов приостановило работу нефтехимическое предприятие Borouge. Обломки сбитых БПЛА привели к возникновению пожаров.

"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков после успешного перехвата целей системами противовоздушной обороны"

– пресс-служба правительства Абу-Даби

Согласно сообщению, работы были немедленно приостановлены, проводится оценка ущерба заводу.

Бахрейн

Топливный резервуар Bapco Energies попал под иранскую атаку в Бахрейне. Нефтегазовая компания сообщает, что удар беспилотником привел к возгоранию, оно было потушено.

"Атака привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба"

– Bapco Energies

Также иранские дроны атаковали производственные объекты нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries, сообщает Бахрейнское информационное агентство.

Кувейт

Две электростанции в Кувейте и опреснительные установки были повреждены сегодня в результате удара иранских дронов.

"Две электростанции и опреснительных установки подверглись атаке иранских БПЛА. В результате атаки предприятиям был нанесен тяжелый материальный ущерб, а два их энергоблока вышли из строя"

– Минэнерго Кувейта

Пострадавших в результате инцидента нет, аварийные службы работают над тем, что электроснабжение в Кувейте было бесперебойным.