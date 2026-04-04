Страны Персидского залива пересмотрели отношения с США – СМИ

Конфликт США с Ираном заставил страны Персидского залива пересмотреть свои отношения с американскими партнерами, хотя официально они это не демонстрируют, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

"Они (страны Персидского залива - ред.) не говорят об этом публично, однако этот (конфликт - ред.) заставил лидеров стран региона пересмотреть свои отношения с США и их президентом Дональдом Трампом"

– Foreign Policy

Согласно источникам, многие лидеры стран региона изначально выступали за переизбрание американского президента Дональда Трампа на второй срок. Некоторые из них даже предполагали, что могут оказывать некоторое влияние на него.

Тем не менее, позднее Трамп "не внял их советам" и решил начать военную операцию против Ирана, пишет Foreign Policy.

Усугубление ближневосточного кризиса еще больше заставило лидеров стран Залива настроится в отношении США в негативном ключе.

"Страны Персидского залива страдают от шквала иранских дронов и ракет. Они не могут перевозить свои товары через Ормузский пролив, и они потеряли репутацию тихих гаваней торговли"

– Foreign Policy

Сейчас все больше стран региона осознает, что " Вашингтон может фактически делать с ними что угодно", делая их в нынешней ситуации максимально уязвимыми.

Однако, сложно пока сказать, насколько изменятся отношения ближневосточных государств с американской стороной, особенно, пока конфликт в Иране все еще продолжается, пишет журнал.

"Лидеры стран Персидского залива все лучше осознают, что... желания США часто не совпадают с их собственными. Однако отвернуться от США будет непросто"

– источник