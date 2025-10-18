Вестник Кавказа

Стоимость восстановления сектора Газа назвали в США

Стоимость восстановления сектора Газа назвали в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стив Уиткофф рассказал, сколько денег может уйти на восстановление сектора Газа. По его мнению, речь идет о десятках миллиардов долларов.

Для восстановления сектора Газа может понадобиться примерно $50 млрд. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

"Возможно, чуть меньше, а возможно, чуть больше"

– Стив Уиткофф

При этом он обратил внимание на то, что для всего Ближнего Востока это не такая уж и большая сумма..

В понедельник Уиткофф прибыл в Израиль вместе с главным советником Белого дома Джаредом Кушнером. Цель их поездки – продвижение реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Напомним, ровно десять дней назад вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Итоговое мирное соглашение по сектору Газа было подписано в египетском Шарм-эль-Шейхе 13 октября.

