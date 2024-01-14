Ставрополье наращивает экспорт продуктов питания

Ставропольский край продолжает наращивать экспорт продуктов питания. Рост объемов экспорта на 23% за первые месяцы года свидетельствует об успешной работе предприятий отрасли и правильности выбранной стратегии развития.

Ставропольский край продолжает уверенно увеличивать объемы экспорта своей продукции пищевой промышленности. Согласно последним данным, за первые месяцы текущего года экспорт продукции пищевой промышленности вырос на 23%. Этот внушительный рост говорит о стабильном развитии пищевой отрасли в регионе.

Успешные показатели экспорта

Ставропольский край за рассматриваемый период отправил за рубеж 92 тысячи тонн продуктов питания и сырья для пищевой промышленности. Это значительное количество товаров, которые находят своего потребителя на международном рынке. Такой успех говорит о высоком качестве продукции, производимой в регионе, а также об умелой стратегии экспортного развития.

«За два месяца край поставил за рубеж 92 тысячи тонн продукции пищевой промышленности, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года. При этом объемы экспорта напитков за отчетный период увеличились почти в 5 раз, масложировой продукции — в 2 раза. Основными импортерами Ставропольского края в этом году остаются Ближний Восток, Китай, Африка»

– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин

Перспективы развития

Далее чиновник отметил, что увеличение объемов экспорта продукции пищевой промышленности из Ставропольского края обещает быть еще более впечатляющим. Регион активно работает над расширением ассортимента экспортируемой продукции, внедрением новых технологий и улучшением качества товаров. Это позволит не только удержать позиции на мировом рынке, но и значительно увеличить долю экспорта в общем объеме производства пищевой продукции.