Стала известна дата поездки Стивена Уиткоффа в Москву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]"
– Мэтью Уитэкер
Он подчеркнул, что Вашингтон хочет получить "согласие на сделку от обеих сторон" конфликта, и добавил, что поездка Уиткоффа в Россию "может принести некоторые плоды".
Напомним, что последний визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию произошел в апреле 2025 года, когда американский дипломат встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главой темой их разговора стало урегулирование кризиса на Украине.