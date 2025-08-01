Стала известна дата поездки Стивена Уиткоффа в Москву

Визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоится на этих выходных. Вашингтон надеется, что его поездка принесет "некоторые плоды".

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]"

– Мэтью Уитэкер

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет получить "согласие на сделку от обеих сторон" конфликта, и добавил, что поездка Уиткоффа в Россию "может принести некоторые плоды".

Напомним, что последний визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию произошел в апреле 2025 года, когда американский дипломат встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главой темой их разговора стало урегулирование кризиса на Украине.