Вестник Кавказа

США снизят пошлины против Китая

Флаг Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить таможенные пошлины для китайских товаров, однако не назвал даже приблизительных сроков, когда это может произойти.

Рекордные пошлины на ввоз китайских товаров в США будут в какой-то момент снижены, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"В какой-то момент я их (пошлины - прим. Ред.) снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес"

– Трамп

В какие сроки может быть принято такое решение, глава американского государства не сообщил.

Президент пояснил, что КНР стремится вести бизнес с США. По его словам, Китай нуждается в торговле с Америкой из-за состояния своей экономики, которое Трамп оценил как "очень плохое".

Напомним, что президент США начал торговую войну буквально со всем миром 2 апреля. Пошлины против китайских товаров повышались, в ответ на аналогичные действия Китая, несколько раз. На данный момент они составляют 145%. Ответные пошлины Китая достигают 125%.

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