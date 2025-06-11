США расширяют санкционное давление на Иран перед переговорами

В Минфине США подписаны два новых указа по антииранским санкциям. По словам главы ведомства, новые санкции затронут "теневой флот" Ирана.

Вашингтон наращивает санкционное давление на Тегеран, глава Минфина США Скотт Бессент подписал два новых указа по санкциям против ИРИ.

"Сегодня утром я подписал еще два указа, касающиеся иранских санкций. Мы оказываем максимальное давление (на Иран). Мы пытаемся выследить их так называемый теневой флот"

– Скотт Бессент

На прошлой неделе Штаты объявили о введении санкций против 10 физических лиц и 27 компаний за отмывание денег в пользу Ирана.

Новые санкции вводятся на фоне продолжающихся переговоров двух стран по ядреной программе Ирана. Шестая встреча переговорщиков США и Ираном пройдет в воскресенье 15 июня при посредничестве Омана.