США рассчитывают на прекращение огня в Газе к концу недели

Стивен Уиткофф заявил, что США ведут непрямые переговоры по ситуации в Газе, к концу недели возможно достижение перемирия.
Вашингтон рассматривает вариант прекращения огня в секторе Газа к концу недели. США в настоящий момент участвуют в непрямых переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров. Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе"
– Стивен Уиткофф
Отметим, что депутат парламента Израиля Зеэв Элькин сегодня сообщил о высокой вероятности заключения соглашения с ХАМАС. В поддержку перемирия с палестинским движением ранее также высказался глава израильского Генштаба Эяль Замир.