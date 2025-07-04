Вестник Кавказа

США рассчитывают на прекращение огня в Газе к концу недели

США рассчитывают на прекращение огня в Газе к концу недели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стивен Уиткофф заявил, что США ведут непрямые переговоры по ситуации в Газе, к концу недели возможно достижение перемирия.

Вашингтон рассматривает вариант прекращения огня в секторе Газа к концу недели. США в настоящий момент участвуют в непрямых переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров. Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе"

–  Стивен Уиткофф

Отметим, что депутат парламента Израиля Зеэв Элькин сегодня сообщил о высокой вероятности заключения соглашения с ХАМАС. В поддержку перемирия с палестинским движением ранее также высказался глава израильского Генштаба Эяль Замир.

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