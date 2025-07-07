США обложат ввозными пошлинами 150 стран

Американский лидер Дональд Трамп пообещал обложить импортными пошлинами 150 стран, не указав пока точный размер ставки для них. Импортные пошлины затронут и страны Европы.

Власти США введут импортные пошлины в размере 10-15% на ввоз товаров из около 150 некрупных стран, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice.

"Мы собираемся объявить одну цифру для оставшихся почти 150 небольших стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили"

- Дональд Трамп

Торговые санкции затронут и страны Евросоюза, несмотря на то, что Вашингтон очень близок к торговому соглашению с ЕС. Как пояснил американский лидер, Европа годами ужасно обращалась с США, нанося стране значительные финансовые убытки, а теперь любезничает и желает заключить выгодную сделку, передает РИА Новости.

США не торопятся заключать торговое соглашение с Евросоюзом, поскольку Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30% на весь европейский импорт, чтобы заработать "большие деньги", добавил Трамп.