США и Иран вновь встретятся в Исламабаде на этой неделе

Американские СМИ пишут, что представители Вашингтона и Тегерана снова проведут встречу в Исламабаде на этой неделе для продолжения переговорного процесса.

Американская и иранская делегации вновь вернутся в столицу Пакистана для проведения второго раунда переговоров по мирному урегулированию, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно источнику, точная дата очередной встречи пока не определена, но однозначно известно, что стороны встретятся до конца этой недели.

"Точная дата пока не назначена, но делегации будут работать с пятницы по воскресенье"

– источник

Как пишет Reuters, США и Иран получили предложение вновь направить своих представителей для возобновления переговоров.

При этом, в Исламабаде тоже согласовывали с обеими сторонами время проведения и детали следующего раунда, подчеркнул источник.

"Мы связались с Ираном и получили положительный ответ о готовности ко второму раунду переговоров"

– источник

Кроме того, агентство Associated Press заявляло, что новый этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Женеве.

В качестве возможных вариантов места проведения второго раунда переговоров также назывались Турция и Египет.