США и Иран близки к заключению временного соглашения – СМИ

CNN: Иран и США готовы заключить временное соглашение по ядерной проблеме.

Вашингтон и Тегеран готовы заключить временное соглашение по ядерному вопросу, документ может быть подписан в рамках следующего этапа переговоров, передает CNN со ссылкой на диписточники.

Сообщается, что временные договоренности послужат основой для дальнейшей работы по ядерному вопросу. Стороны обсуждают возможность создания международного консорциума с участием стран Ближнего Востока, однако Тегерана пока не дал однозначного ответа по этой инициативе.

Подчеркивается, что соглашение будет касаться только ядерной проблемы и не затронет разработки Ирана в области баллистических ракет.

Зачем США и Ирану промежуточный документ?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, идея о предварительном соглашении по иранской ядерной программе укладывается в текущие внешнеполитические потребности США. "Трамповская администрация, изначально сделавшая ставку на быстрое решение главных мировых проблем, куда входит и восстановление контроля за иранской ядерной программой, нуждается сейчас, спустя 4 месяца после инаугурации Дональда Трампа, в хотя бы каких-то практических результатах своего миротворческого внешнеполитического курса, которые можно было бы представить американской аудитории как успех и подтверждение собственной эффективности. К концу мая стало ясно, что реальные возможности Вашингтона резко ограничены и ни по одному из ключевых направлений быстрого решения добиться не получается – отсюда и нарастающая нервозность в заявлениях Трампа, и поиск выходов на позитивные промежуточные итоги американской внешней активности", - прежде всего сказал он.

"Ирано-американские непрямые переговоры при посредничестве Омана продолжаются чуть больше полутора месяцев, но за такой короткий срок сторонам удалось добиться друг от друга довольно многого. Изначально и Тегеран, и Вашингтон выступали с непримиримыми и неприемлемыми для противоположной стороны позициями: администрация Трампа настаивала на включении в ядерную сделку ограничений иранской ракетной программы и активности ИРИ на Ближнем Востоке, Иран соглашался говорить только о некой новой форме Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, учитывающего современный уровень развития его ядерной программы., в обмен на снятие с республики американских санкций. Формально США от стартовых переговорных позиций не отказались, но перестали их озвучивать, сосредоточившись на продавливании полного прекращения работ по обогащению урана в Иране. Иран, в свою очередь, подчеркивая свое право на "мирный атом", уже допускает возможность допуска американских инспекторов на свои ядерные объекты – прежде такой шаг казался невероятным. С каждой встречи обе стороны выходят с позитивными оценками переговорного процесса, а значит, движение к компромиссу идет в двустороннем порядке", - обратил внимание Андрей Петров.

"Однако пока что практических результатов не видно. Стороны лишь отказываются от завышенных стартовых требований, и в особенности это касается Вашингтона. При этом одной лишь справедливой ядерной сделки (Иран до какого-то уровня сокращает обогащение урана и запасы обогащенного ядерного топлива и допускает на свои объекты МАГАТЭ, взамен получает разморозку активов и снятие санкций) администрации Трампа не достаточно: Трамп позиционирует себя как политика, наводящего порядок в мировых масштабах в интересах США, и ему нужно, чтобы сделка с Ираном выглядела как американская победа. Отсюда вся грозная трамповская риторика, нацеленная на создание видимости, будто Тегеран уступает и соглашается на американские инициативы под страхом войны с США – в отсутствие реальной перспективы американской атаки на иранские ядерные объекты (Трамп уже даже требует от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы и он тоже прекратил угрожать Тегерану авианалетами и не мешал мирный переговорам). Вашингтон вынужден сам уступать всюду, где только можно, ради быстрых позитивных итогов", - продолжил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"В такой ситуации и возникает необходимость в промежуточном соглашении, которое задаст самые широкие рамки для новой ядерной сделки и определит, какие темы выносятся за пределы переговоров в другие треки дипломатического диалога, а какие составят основу окончательных договоренностей и подлежат конкретизации на экспертном уровне. Для Ирана подписать такой документ не составит проблемы, поскольку в нем явно не будет неприемлемых для иранской стороны вопросов, а администрация Трампа представит его как первый значительный результат трамповского миротворчества – при том что де-факто предварительное соглашение будет максимально размытым и не предполагающим никаких немедленных значительных действий ни с той, ни с другой стороны. Подписанной декларации о намерениях продолжать договариваться Вашингтону вполне достаточно, чтобы отчитаться перед избирателями о первой победе", - заключил Андрей Петров.