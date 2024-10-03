Сразу 4 дома горят под Анапой

Под Анапой загорелись четыре частных дома. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Пожар объял сазу четыре жилых дома под Анапой. Огонь охватил территорию в 1 тыс кв м. По данным МЧС, для борьбы с огнем было привлечено несколько десятков единиц техники и специалистов. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

"В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России тушат частные дома. В Анапе, в поселке Супсех, горят три строения на общей площади 1 тыс. кв. м"

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пока истинные причины пожара остаются неизвестными, специалисты предполагают несколько вариантов. В частности, стоит обратить внимание на метеорологические условия, которые в последние дни были крайне благоприятными для возникновения пожара.