Создание участка Решт-Астара продолжается несмотря ни на что – власти

Внешние факторы никак не отразились на процессе подготовки к строительству участка Решт-Астара международного транспортного коридора Север-Юг, рассказали местные власти.

Война между Ираном и Израилем, случившаяся в июне, и возобновление международных санкций против Исламской Республики, не отразились на настроениях инвесторов по поводу строительства железнодорожного отрезка Решт-Астара международного транспортного коридора "Север-Юг", такое заявление сделал губернатор северной провинции Гилян Хади Хакшенас.

"На нас это никак не повлияло, мы продолжаем свою работу"

– Хади Хакшенас

Глава провинции уточнил, что инфраструктура для реализации проекта создается иранским подрядчиком, так что санкции на ситуацию никак не влияют.

Поэтому, указал Хади Хакшенас, власти рассчитывают в запланированные сроки связать железную дорогу Решт-Астара с остальной частью коридора "Север-Юг".

Кроме того, чиновник подчеркнул, что ни один из инвесторов не отказался от участия в проекте.