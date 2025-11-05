Создание участка Решт-Астара продолжается несмотря ни на что – власти

Война между Ираном и Израилем, случившаяся в июне, и возобновление международных санкций против Исламской Республики, не отразились на настроениях инвесторов по поводу строительства железнодорожного отрезка Решт-Астара международного транспортного коридора "Север-Юг", такое заявление сделал губернатор северной провинции Гилян Хади Хакшенас.
"На нас это никак не повлияло, мы продолжаем свою работу"
– Хади Хакшенас
Глава провинции уточнил, что инфраструктура для реализации проекта создается иранским подрядчиком, так что санкции на ситуацию никак не влияют.
Поэтому, указал Хади Хакшенас, власти рассчитывают в запланированные сроки связать железную дорогу Решт-Астара с остальной частью коридора "Север-Юг".
Кроме того, чиновник подчеркнул, что ни один из инвесторов не отказался от участия в проекте.