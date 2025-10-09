Совместные учения проводят силы спецназначения Азербайджана и ОАЭ

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты проводят совместные учения сил специального назначения "Несокрушимое партнерство-2025". Об этом сказано в сообщении, опубликованном 22 октября на сайте Минобороны Азербайджана.
Учения проходят на территории республики Южного Кавказа. В них участвуют подразделения сил спецназначения двух стран.
Церемония открытия учений состоялась накануне.
"Выступивший на мероприятии командующий Силами специального назначения генерал-майор Алекпер Джахангиров отметил, что основной целью учений является расширение сотрудничества между военнослужащими сил специального назначения обеих стран, совершенствование практических навыков, обмен опытом и развитие профессионализма военнослужащих"
– пресс-служба Минобороны АР
В рамках учений планируется отработать на практике навыки координации и управления.
"В ходе тактических действий участники будут совершенствовать маневренность, гибкость и лидерские качества, а также освоят формы и методы, применяемые спецназовцами обеих стран"
– оборонное ведомство