Вестник Кавказа

Совместные учения проводят силы спецназначения Азербайджана и ОАЭ

учения сил специального назначения Азербайджана и ОАЭ
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
Азербайджан и ОАЭ приступили к совместным учениям "Несокрушимое партнерство-2025". Их цель – расширение взаимодействия между военнослужащими сил спецназначения.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты проводят совместные учения сил специального назначения "Несокрушимое партнерство-2025". Об этом сказано в сообщении, опубликованном 22 октября на сайте Минобороны Азербайджана.

Учения проходят на территории республики Южного Кавказа. В них участвуют подразделения сил спецназначения двух стран.

Церемония открытия учений состоялась накануне.

"Выступивший на мероприятии командующий Силами специального назначения генерал-майор Алекпер Джахангиров отметил, что основной целью учений является расширение сотрудничества между военнослужащими сил специального назначения обеих стран, совершенствование практических навыков, обмен опытом и развитие профессионализма военнослужащих"

– пресс-служба Минобороны АР

В рамках учений планируется отработать на практике навыки координации и управления.

"В ходе тактических действий участники будут совершенствовать маневренность, гибкость и лидерские качества, а также освоят формы и методы, применяемые спецназовцами обеих стран"

– оборонное ведомство

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.