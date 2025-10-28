Сотрудничество в торговле и экономике обсудили Баку и Маскат

Глава МИД Азербайджана в ходе визита в Оман провел встречу с местным коллегой. Министры поговорили о взаимодействии двух стран в различных сферах, включая торговлю и экономику.

В Маскате состоялась встреча глав МИД Омана и Азербайджана Бадра бин Хамада Аль Бусаиди и Джейхуна Байрамова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах азербайджанского министерства в соцсетях.

Центральными темами обсуждения стали сотрудничество двух стран в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах.

Было отмечено, что официальное открытие посольства Азербайджана в Маскате станет мощным двигателем для межгосударственных отношений.

Стороны также высоко оценили плодотворное сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, было обращено внимание на важность тесного взаимодействия в свете предстоящих мероприятий высокого уровня, которые состоятся в Азербайджане в следующем году, включая саммит ОИС и Всемирный форум городского развития.