Вестник Кавказа

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства расширят Баку и Тбилиси

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства расширят Баку и Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минсельхоза Азербайджана провел встречу с грузинским коллегой в ходе поездки в Тбилиси. На встрече была достигнута договоренность о расширении связей в агросфере.

В Тбилиси состоялась встреча министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давита Сонгулашвили и главы Минсельхоза Азербайджана Меджнуна Мамедова. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Стороны поговорили о перспективах взаимодействия, в том числе о развитии торгово-экономических связей, вопросах продовольственной безопасности, сотрудничестве в области ветеринарии и фитосанитарии.

По итогам встречи было решено сформировать совместную рабочую группу для более эффективной координации усилий в аграрном и продовольственном секторах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.