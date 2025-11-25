Сотрудничество в сфере сельского хозяйства расширят Баку и Тбилиси

Глава Минсельхоза Азербайджана провел встречу с грузинским коллегой в ходе поездки в Тбилиси. На встрече была достигнута договоренность о расширении связей в агросфере.

В Тбилиси состоялась встреча министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давита Сонгулашвили и главы Минсельхоза Азербайджана Меджнуна Мамедова. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Стороны поговорили о перспективах взаимодействия, в том числе о развитии торгово-экономических связей, вопросах продовольственной безопасности, сотрудничестве в области ветеринарии и фитосанитарии.

По итогам встречи было решено сформировать совместную рабочую группу для более эффективной координации усилий в аграрном и продовольственном секторах.