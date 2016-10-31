Соглашение России и США по утилизации оружейного плутония перестало действовать

Прекратилось действие межправсоглашения РФ и США по утилизации оружейного плутония, закон о его денонсации был подписан в октябре.

Межправительственное соглашение Москвы и Вашингтона по утилизации оружейного плутония, не используемого для оборонных целей, больше не действует, говорится в сообщении МИД России.

"6 ноября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года"

– МИД РФ

Напомним, что закон, согласно которому данное российско-американское соглашение денонсируется, подписал президент РФ Владимир Путин 27 октября. Оно было заключено в 2000 году, прошло ратификацию в 2011-м. В рамках документа каждая из сторон обязуется утилизировать 34 т оружейного плутония, который был сочтен ненужным для военных программ.