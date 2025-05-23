Соглашение по ядерной программе с США еще не достигнуто - МИД Ирана

В Тегеране заявили, что пока США и Иран не пришли к соглашению по иранской ядерной программе. Права Ирана на мирный атом должны быть признаны, говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что пока Вашингтон и Тегеран не пришли к ядерному соглашению.

"СМИ спекулируют на тему близящейся сделки Ирана и США. Не уверен, что мы подошли к ней"

– Аракчи

Чтобы сделка совершилась, санкции с Ирана должны быть сняты, а права Ирана, в том числе на обогащение урана, должны быть признаны, подчеркнул министр.

ИРИ и США провели пять встреч по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Последняя встреча состоялась 23 мая в Риме, после нее Аракчи заявил, что прогресса в переговорах можно ожидать после седьмой встречи.