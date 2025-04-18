Вестник Кавказа

Соглашение о свободной торговле расширят Пекин и Тбилиси

Соглашение о свободной торговле расширят Пекин и Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Китай намерены в скором времени завершить переговоры о расширении Соглашения о свободной торговле. Данный вопрос представители двух стран обсудили на встрече в Пекине.

В Пекине состоялось второе заседание Совместной комиссии Соглашения о свободной торговле между Грузией и Китаем. Об этом поведали в Минэкономики Грузии.

Грузинскую делегацию на встречу возглавлял замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе, а китайскую – замглавы министерства коммерции Йен Тун.

В ходе заседания было объявлено, что Тбилиси и Пекин могут завершить переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле до конца 2025 года.

"Грузия готова укреплять сотрудничество с Китаем во многих сферах, включая торговлю. Соглашение о свободной торговле уже сыграло решающую роль в содействии торговле, укреплении деловых связей и создании новых возможностей"

– замглавы Минэкономики

Стороны также поговорили об обновлении данного Соглашения.

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