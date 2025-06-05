Грузия и Китай начали взаимно признавать дипломы

Образование, полученное в Грузии, теперь будет признаваться в Китае, и наоборот, – такое постановление приняло правительство, а ранее договоренность была достигнута министрами образования стран.

Выпускники вузов Грузии и Китая теперь могут воспользоваться своими дипломами в Китае и Грузии соответственно, постановление о взаимном их признании издало правительство Грузии накануне.

Документ вступил в силу сразу после того, как он был опубликован.

Напомним, что изначально соглашение о взаимном признании дипломов и сертификатов было заключено главами образовательных министерств Грузии и Китая Александром Цуладзе и Хуаем Цзиньфэном. Подписание состоялось 28 мая 2025 года.

На той же встрече министры поговорили о перспективах сотрудничества: планируется, что, кроме высшего образования, стороны будут взаимодействовать и в общем и профессиональном образовании.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены контакты между университетами, обмен студентами и академическим сотрудниками, в целом реализация важных образовательных проектов.