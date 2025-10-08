Смертность на федеральных дорогах упала на треть в Кабардино-Балкарии

КБР оказалась первой среди регионов СКФО, сумевших выйти из красной зоны по смертности от ДТП на федеральных автодорогах. В нынешнем году этот показатель в республике снизился на треть.

Кабардино-Балкария значительно улучшила показатель смертности на федеральных автомобильных дорогах, только за январь-сентябрь текущего года она упала на треть, рассказали в Росавтодоре.

Глава ведомства Роман Новиков сообщил в частности, что пять лет назад все регионы Северного Кавказа относились к красной зоне по аварийности и количеству смертей в ДТП.

"Именно КБР стала первым регионом, где спустя два года мы зафиксировали устойчивое снижение этих показателей"

– Роман Новиков

Он также обратил внимание на сохранение Кабардино-Балкарией лидирующих позиций и на данный момент. Так, за период с января по сентябрь нынешнего года, по словам главы Росавтодора, смертность на федеральных дорогах по СКФО в целом упала на 18,9%, сильнее всего она сократилась опять же в КБР – на 34,9%.