Семья Карапетяна потребовала от властей Армении полмиллиарда долларов

Близкие задержанного почти два месяца назад Самвела Карапетяна подали иск против руководства Армении. Сумма ущерба оценивается в полмиллиарда долларов.

Семья предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного ранее в Армении, подала иск против властей страны. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях совет по защите прав бизнесмена.

Речь идет об иске по делу национализации компании ЗАО "Электрические сети Армении". Сумма ущерба оценивается в $500 млн.

"Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб"

– Совет по защите прав предпринимателя

Напомним, Карапетяна был задержан в середине июня. Ему обвиняют в том, что он призывал захватить власть в республике.